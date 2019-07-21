Юрій Бойко проголосував на виборчій дільниці [ Редактировать ]
З самого ранку вже встиг проголосувати один із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Він приїхав на виборчу дільницю в селищі Іванковичі, що на Київщині одразу після початку роботи комісії.
Після голосування пішов пограти в футбол, а вже потому - у свій штаб.
"Я проголосував за мир, проголосував за людське життя, сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни. Ми зменшимо комунальні тарифи, ми зменшимо все те, що зараз відкинуло людей до бідності і це наше завдання. Я думаю, що все буде добре. В України все буде добре", - зазначив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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