Явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории [ Редактировать ]
На внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва 21 июля явка составила 49,84%. Такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов.
Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.
В частности, явка по областям составила:
- в Винницкой области - 51,03%;
- в Волынской - 52,26%;
- в Днепропетровской - 50,91%;
- в Донецкой - 45,71%;
- в Житомирской - 51,48%;
- в Закарпатской - 41,16%;
- в Запорожской - 50,82%;
- в Ивано-Франковской - 48,04%;
- в Киевской - 50,30%;
- в Кировоградской - 49,40%;
- в Луганской - 49,23%;
- во Львовской - 53,42%;
- в Николаевской - 47,09%;
- в Одесской - 46,97%;
- в Полтавской - 54,10%;
- в Ровенской - 48,02%;
- в Сумской - 52,24%;
- в Тернопольской - 54,21%;
- в Харьковской - 50,43%;
- в Херсонской - 43,93%;
- в Хмельницкой - 53,17%;
- в Черкасской - 51,53%;
- в Черновицкой - 42,06%;
- в Черниговской - 54,80%;
- в Киеве - 48,97%.
При этом самыми активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году, когда явка составила 75,6%.
Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человека, а не пришли проголосовать на парламентских выборах 14 млн 770 тысяч 894 избирателя.
Смотрите также, как голосовали украинцы за границей.
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