На внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва 21 июля явка составила 49,84%. Такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов.

Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В частности, явка по областям составила:

в Винницкой области - 51,03%;

в Волынской - 52,26%;

в Днепропетровской - 50,91%;

в Донецкой - 45,71%;

в Житомирской - 51,48%;

в Закарпатской - 41,16%;

в Запорожской - 50,82%;

в Ивано-Франковской - 48,04%;

в Киевской - 50,30%;

в Кировоградской - 49,40%;

в Луганской - 49,23%;

во Львовской - 53,42%;

в Николаевской - 47,09%;

в Одесской - 46,97%;

в Полтавской - 54,10%;

в Ровенской - 48,02%;

в Сумской - 52,24%;

в Тернопольской - 54,21%;

в Харьковской - 50,43%;

в Херсонской - 43,93%;

в Хмельницкой - 53,17%;

в Черкасской - 51,53%;

в Черновицкой - 42,06%;

в Черниговской - 54,80%;

в Киеве - 48,97%.

При этом самыми активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году, когда явка составила 75,6%.

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человека, а не пришли проголосовать на парламентских выборах 14 млн 770 тысяч 894 избирателя.

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