КПВВ "Майорське" зачинили через розмінування [ Редактировать ]
Дорожній коридор "Горлівка - Бахмут" на Донеччині сьогодні не працює через загрозу вибуху. Зачинено і контрольний пункт "Майорське", - повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Напередодні в районі КПВВ знайшли 12 мін і снарядів. Загалом, від часу оголошення чергового перемир'я 21 липня, ситуація на лінії розмежування лишається відносно спокійною. Напередодні незаконні збройні формування порушили режим тиші один раз. На Луганщині вели вогонь зі стрілецької зброї по Хутору Вільний.
по теме
Житель Донеччини зберігав вдома арсенал зброї
У місцевого жителя знайшли 8 гранат, майже пів кілограма вибухівки, електродетонатор, пістолет, рушницю та понад сотню набоїв до різної зброї
Вибори на передовій: як голосували військові на Донбасі
Спецдільниць на передовій цього разу не створили. Загалом армійці обирали народних депутатів на понад двох сотнях дільниць у 18 виборчих округах
На Донбасі набрало чинності "хлібне" перемир'я
Уперше за відкриття вогню передбачена відповідальність
Перемир'я на Донбасі: українським військовим не забороняли відкривати вогонь у відповідь
Новина з Мінська про безстрокове припинення будь-якого вогню вже облетіла передову. Як і передбачена в останніх домовленностях відповідальність за обстріли. Але тут, на фронті, такого ажіотажу, як в мирній Україні, вона не спричинила
На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі цієї ночі загинув український військовий, ще двоє дістали поранення. Попередньої доби ворог 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Потужні міномети застосував біля Водяного та Пісків