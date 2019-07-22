Дорожній коридор "Горлівка - Бахмут" на Донеччині сьогодні не працює через загрозу вибуху. Зачинено і контрольний пункт "Майорське", - повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Напередодні в районі КПВВ знайшли 12 мін і снарядів. Загалом, від часу оголошення чергового перемир'я 21 липня, ситуація на лінії розмежування лишається відносно спокійною. Напередодні незаконні збройні формування порушили режим тиші один раз. На Луганщині вели вогонь зі стрілецької зброї по Хутору Вільний.