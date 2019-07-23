День святой Ольги 24 июля: приметы и суеверия [ Редактировать ]
24 июля отмечается День святой равноапостольной княгини Ольги, которая многое сделала для принятия христианства на Руси.
В середине 10 века, Ольга знакомится с христианством и находит в этом мудрость и успокоение. Ее считают покровительницей христианской веры – она стала проповедовать христианское учение на Руси, обратила в веру многих людей, и именно при ее правлении начинают строить храмы и уничтожать языческую символику.
Святая Ольга считается покровительницей милосердия, так как она помогала добрым и наказывала злых, была щедрой по отношению к бедным.
Крестили ее в столице Византии – Константинополе. При крещении ей дали имя Елена, так как имени Ольга в те времена не было в христианской вере.
Что просят у Святой Ольги?
У икон Святой Ольги молятся об утешении вдовы, а молодые девушки просят удачного замужества. Ей молятся, чтобы уберечь себя и детей от беды, а также о возвращении мужа в семью. Кроме того, ей молятся об укреплении новообращенных христиан. Она также считается покровительницей матерей сыновей и вдов.
Приметы на День Святой Ольги
В этот день всем кто носит имя святой необходимо сходить в церковь и преклониться иконе своей наставницы.
Есть поверье, что 24 июля наступает время страды и гроз. В этот день Святой Ольге молятся, чтобы она послала хорошую погоду и помогла поскорее закончить жатву.
Дожди в этот день, обещают хороший улов рыбакам. Существует даже народная пословица: "Гром прогремел – будет хорошо рыба ловиться". А если на день Святой Ольги погода солнечная – земледельцы могут ожидать богатый урожай.
Что нельзя делать в День святой Ольги
- ругаться (не только с другим человеком, но и просто клясть судьбу/события/вещи) и ссориться;
- ставить дела материальные (работу по дому, рукоделие и пр.) превыше духовного.
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