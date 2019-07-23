"Она же беременна": Лорак заинтриговала поклонников [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. А вот последние из них откровенно разволновали поклонников знаменитости.
На снимке Каролина сидит в авто, положив руки на живот. Внимательные пользователи успели заметить округлившийся животик певицы.
"Вся наша жизнь в дороге, на пути к Себе Лучшему!", - подписала фото знаменитость.
Вся наша жизнь в дороге, на пути к Себе Лучшему!
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Публикация Лорак вызвала море комментариев в сети: "Вы очень красивая,безумно жду концерта", "Да она же беременна", "Невероятно красивая", "Мы очень скучали по твоим фото и улыбке, Малышка", "акая нежная, солнечная, милая, невероятно обаятельная и так любимая нами ".
Также Лорак показала снимок в Instagram-stories, где она стоит в рубашке оверсайз.
Раньше сообщалось о том, что бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым они расстались в конце января этого года, поделился с подписчиками видео с новой возлюбленной. А также Каролина опубликовала в своем Instagram свежее фото, где продемонстрировала смену имиджа.
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