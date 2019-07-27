В Одесі проходить Чемпіонат України з фрісбі [ Редактировать ]
Чемпіонат України з пляжного алтимату триває під Одесою. Українцям цей вид спорту більше відомий як "фрісбі". Щороку у світі він набуває дедалі більшої популярності.
Чим алтимат приваблює молодь - знає Андрій Анастасов.
Алтимат - чимось схожий на реґбі, футбол чи баскетбол. Але замість м'яча тут літаючий диск. На полі - дві команди. Гравці мають спіймати диск у зоні суперника - на іншому кінці поля. Це зараховують як гол. Але бігати з диском у руках не можна.
"Одна команда атакует, другая - защищается и ты должен довести диск до голевой зоны посредством паса своему сокоманднику. А защита в это время, не касаясь меня, избегая контакты, пытается сбить диск, и если диск упал, - то они атакуют в другую сторону", - розповідає Ганна Слензак, учасниця Чемпіонату України з пляжного алтимату.
Та головне - суддів на полі немає. За дотриманням правил стежать самі гравці. Алтимат виховує у спортсменах чесність та доброзичливість, - кажуть у Федерації.
"Все моменты спорные в игре решаются за счет того, что соперники между собой их обсуждают, постоянно коммуницируют до игры, во время игры. После игры они становятся в такой spirit circle и обсуждают, что было так, что было не так и потом выставляют друг другу баллы за качество того, как они играли в принципе". - зазначив Дмитро Бабич, голова Української Федерації літаючих дисків.
У Чемпіонаті беруть участь двадцять чоловічих та жіночих команд з різних регіонів України. Позмагатися на берег Чорного моря приїхали і спортсмени з Туреччини та Білорусі:
"Дамб есть, дамб есть! Сон, сон, сон! Давай дальше! Кидай, кидай!"
В Україні цей вид спорту активно розвинувся в останні десять років. У деяких школах його навіть включили до навчальної програми.
"Здесь нужно хорошо все время держать мышцы в тонусе, то есть, это прыжки, это скорость, взрывная скорость. Если вы медленно бегаете, вы можете хорошо бросать - тут каждый игрок занимает свое место и каждый игрок важен на поле", - підкреслив Дмитро Пчолкін, учасник Чемпіонату України з пляжного алтимату.
Фінал змагань відбудеться уже завтра. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Він проходитиме наступного року у Португалії.
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