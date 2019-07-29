Один из крупнейших европейских агрохолдингов, группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, провел традиционный конкурс детского рисунка для детей сотрудников компании. Собранные от продажи работ средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.

"Укрлендфарминг" начал и успешно реализует профориентационную программу для детей и юношества - "Мир аграрных профессий". Программа направлена на популяризацию сельскохозяйственных профессий у подрастающего поколения. Среди ее основных мероприятий - "День маленького фермера". Традицией для "Укрлендфарминг" является и ежегодный конкурс детского рисунка для детей сотрудников. Тематика рисунков каждый год разная. В этом году тема - "Украинское село будущего".

Конкурс рисунка был основан "Укрлендфарминг" семь лет назад, чтобы развивать творческие способности детей и включать в процесс творчества самих работников - родителей, знакомить с агропроизводством и аграрными профессиями, развивать интерес к работе и к жизни в селе.

"Целью данного конкурса является популяризация аграрного бизнеса, села, ознакомление детей с агропроизводством, с аграрными профессиями. В этом году в нашем региональном управлении к конкурсу присоединилось 53 ребенка, а со всех предприятий "Укрлендфарминг" мы получили более 120 рисунков", - рассказала Светлана Горовенко, руководитель отдела кадров ООО "Западная агропроизводственная компания", входящего в группу "Укрлендфарминг".

Победителями в этом году стали Марьяна Головатчик (категория до 5,5 лет), Дмитрий Реворук (категория до 8 лет), Алена Немытова (категория от 9 лет). Все участники конкурса получили подарки и грамоты от группы компаний "Укрлендфарминг".

Профориентационные мероприятия - это лишь небольшая часть из того, что делают предприятия "Укрлендфарминг" для сельских общин. "Мы работаем с большим количеством пайщиков - более 30 тысяч. Это наши партнеры, с которыми мы работаем, выплачиваем арендную плату и выполняем социальные соглашения. На сегодня выплачено 2,5 млн грн, из них на школы и садики уже потратили 800 тысяч. Также делаем детские площадки, помогаем нашим пайщикам", - рассказал директор ООО "Западная агропроизводственная компания" группы компаний "Укрлендфарминг" Виталий Войтко. Также компания поддерживает тяжелобольных детей пайщиков. Художественный проект не исключение. Каждый сотрудник "Укрлендфарминг" имеет возможность приобрести понравившийся рисунок. Собранные средства направляются на помощь детям.