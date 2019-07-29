На Хмельниччині селяни повстали проти закриття єдиної школи [ Редактировать ]
Закрити не можна залишити. На Хмельниччині селяни повстали проти закриття єдиної школи. Чому місцеві чиновники вирішили позбутися гімназії? З'ясовували наші журналісти.
Невелике село Борщівка. Тут - на півтисячі жителів - усього 45 школярів. Навчаються вони в старенькій гімназії. Саме її районні чиновники вирішили - закрити.
"Ніякої думки батьків ніхто не питав, ніхто не прислуховувався. Ми взагалі нічого не знали. Це буквально 2 роки тому почалося - вони сказали, що будуть закривати школу". - говорить Сергій Величко, житель Борщівки.
Батьки школярів обурюються: реорганізувати заклад вирішили тишком. Тож почали буквально штурмувати районних чиновників. Ті зглянулися: в Борщівці залишили початкову школу. Решту дітей уже з 1 вересня переведуть до сусіднього села.
"Дітей наших міська рада, як то кажуть, викинула. Викинула з села і викинула зі школи. І куди хочете - туди ідіть. Ми не згідні з батьками, щоб наші діти йшли в другу школу", - говорить Людмила Мельник, жителька Борщівки.
Наталя Швець - багатодітна мама. Після так званої реорганізації її двоє найменших діток залишаться в Борщівці, старші - поїдуть навчатися до новОї гімназії. Від такого поділу дітей жінка в розпачі.
"Це не є для мене плюс. Тому що мені доведеться своїх старших трьох дітей відправляти кудась на чужу школу. Позадуває, зима, морози. Я не хочу своїх дітей ділити. Хочу, щоб вони були в одній школі. Так як сім'я", - говорить Наталія Швець, жителька Борщівки.
До нової школи - 6 кілометрів. Турчинецька гімназія - просторіша і має актову та спортивну зали. Об'єднати навчальні заклади вирішили заради економії, кажуть освітяни. І вже закупили новенький шкільний автобус.
"Якщо в одному класі 2 дитини і 3 учні в іншому навчальному закладі - буде 5. Буде нормальний, повноцінний клас. Усі старшокласники, ще раз повторюся будуть комфортними умовами будуть доставлятися до сусіднього закладу, який є типовим, який відповідає всім вимогам". - говорить Олена Гріх, секретар Городоцької міської ради
Однак віддавати дітей до нової гімназії батьки не погоджуються.
"Школа добра, школа тепла. Ремонт тут теж добрий. Зробимо, якщо ще не зробили - підкрасимо". - говорить Валентина Герасюк, жителька Борщівки
Проти змін і самі учні.
"Я би не хотів іти у другу школу. Я там нікого не знаю. А тут уже всіх знаю і звик".
Педагоги впевнені: зміни лише нашкодять дітям. Аби адаптуватися до нових вчителів та однокласників, їм знадобиться щонайменше півроку.
"Це буде великий стрес. Це вже. Для дітей це вже стрес. Діти повинні зникнути - і до нових вчителів, і до нового закладу. Звичайно, вимоги такі самі, але, все таки, дітям потрібно звикати", - говорить Віталій Лис, директор Борщівської гімназії.
Аби відстояти гімназію, батьки готові навіть власними силами звести спортзал. А якщо й це не допоможе - підуть на радикальніші дії. Протестувати готові навіть у столиці.
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