Спільними зусиллями і вогонь гасити легше. На Київщині рятувальники провели навчання за участю американських колег. Як усе було знає Юлія Жешко.

На полігоні мобільного рятувального центру, що в Обухівському районі Києвської області - зустрічали почесного гостя зі США генерал-ад'ютанта Нацгвардії штату Каліфорнія Девіда Болдуїна. Разом із заступником міністра внутрішніх справ України та головою ДСНС - оцінили рівень підготовки надзвичайників. Імітовану пожежу ліквідовували і з землі, і з повітря. Залучили гелікоптери та іншу найсучаснішу техніку.

За словами представника США - навчання залишили позитивне враження. Тепер, після побаченого, сторонам необхідно обмінятися досвідом.

"Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій виконують свої обов'язки професійно. Ми обговоримо можливості нашої співпраці з ДСНС України. Для обміну досвідом та інформацією щодо певних тактик і практик. Допомагатимемо один одному. Це була вражаюча демонстрація", - говорить Девід Болдуїн, генерал-ад'ютант Нацгвардії штату Каліфорнія.

Однак, не лише про досвід надзвичайників говорили сьогодні.

"Наш виликий друг генерал Болдуїн, з яким ми співпрацюємо вивчаємо питання. Ми обговорюємо не лише ситуаціє у службі надзвичайних ситуацій. Окрім того, він відвідав ссужбу національної гвардії. Питання розвитку тренінгових центрів. Була і зустріч з головою прикордонної служби", - говорить Сергій Яровий, заступник міністра внутрішніх справ України.

"Цілодоборо на території держави не службу 2-2,5 тисячі нарядів поліції у містах та селищах. Ряд рідрозділів виконують спеціальні обовязки. Це спецпідрозділи, або підрозділи тор. Якщо вони не задіяні в обслуговувані масових заходів", - говорить Сергій Князєв, голова Національної поліції України.

Генерал Нацгвардії штату Каліфорнія поділився з українськими колегами деякими тактичними навичками.

"У нас також є інші цікаві сучасні методи. Ми використовуємо дрони та безпілотники для того, щоб з повітря оцінювати масштаби пожеж. А також, щоб нанести координати пожежі на інтерактивну карту. Тобто, використовуємо кортогфічні методи", - говорить Девід Болдуїн, генерал-ад'ютант Нацгвардії штату Каліфорнія.

Окрім того сторони уклали угоду про співпрацю.

"Ми продемонстрували далеко не всі можливості і не всі напрямки якими займається Дснс. На жаль, ми обмежені в часі, але я сподіваюсь, що візит генерале Болдуїна стане потужним поштовхом для розвитку наших відносин. Я для забобігання надзвичайних ситуацій, так і в питаннях розввитку двосторонніх відносин", - говорить Микола Чечоткін, голова ДСНС

Генерал Нацгвардії штату Каліфорнія зі свого боку запевнив: громадяни України можуть бути спокійними, бо на їхньому захисті професіонали. І додав - хоча угода про співпрацю поки що на словах чекає українців із візитом у США.

"Ми розглядаємо питання проведення спільних заходів підготовки, обміну візитами. Запросимо українських колег до Каліфорнії - хай подивляться, як ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій у нас", - говорить Девід Болдуїн, генерал-ад'ютант Нацгвардії штату Каліфорнія.

Урешті-решт, імітовану пожежу ліквідували за лічені хвилини.

Однак, візит американського делегата на цьому не завершився. Попереду - зустрічі з представниками інших відомств МВС.