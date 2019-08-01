Дипломат, бізнес-леді та дружина мільярдера. Американський сенат затвердив нового посла США при ООН. Чого чекати від Келлі Крафт? І що вона думає про Україну та Росію? Дмитро Анопченко склав портрет людини, що отримала ключову для американської дипломатії посаду.

Тепер це вже офіційно. Сенат затвердив посла США при Об'єднаних націях. Залишилося тільки скласти присягу і Келлі Крафт з'явиться в залі Ради безпеки ООН. Що про неї відомо?

57 років. Останнє місце роботи посол США в Канаді. В адміністрації вона на хорошому рахунку - особливо після того, як США, Канада і Мексика уклали нову торговельну угоду - замість договору Nafta, що залишився у спадок від Обами і був розкритикований Трампом, як невигідний для країни. Чоловік Келлі вугільний магнат і один з найщедріших донорів республіканців. У 2004 вона підтримувала Буша-молодшого і в період його президентства вже працювала в постпредстві Сша при ООН на другорядній посаді. Тепер - повернеться як перша особа.

Колеги-дипломати кажуть - місіс Крафт дуже відкрита, не конфліктна і попри мільярди чоловіка, вельми скромна у спілкуванні. Змі довго шукали компромат і все, що відшукали так це дані, що посол Крафт сумувала за родиною і занадто часто літала додому з Оттави. За 15 місяців роботи здійснила 128 поїздок в штати, а за правилами Держдепу Амбассадор може бути відсутнім на робочому місці максимум 26 днів на рік.

Конгрес ці дрібниці не збентежили. 56 голосів "за"і тільки 34 "проти". Така підтримка, зокрема, і завдяки заявам, які Келлі Крафт зробила на сенатських слуханнях, коли її кандидатуру тільки розглядали.

"Я не збираюся бути другом Росії, яка нам не друг і підриває наші позиції за будь-якої можливості. Повірте - я буду ясно бачити їхні дії і розуміти, де ми можемо взаємодіяти. Але ми повинні захищати Україну і усвідомлювати, що вона потребує захисту".

На слуханнях в Сенаті Крафт особливо підкреслювала, що чинна адміністрація ввела стільки санкцій проти Москви, як ніхто в історії - і вона прихильниця того, щоб Вашингтон продовжував санкційний тиск. І тепер важливо, щоб дипломатка стримала слово.