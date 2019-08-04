Одразу дві трагедії менше ніж за добу

У Сполучених Штатах одразу дві трагедії менше ніж за добу. Спершу - масова стрілянина в Техасі, два десятки загиблих. Потім - штат Огайо, 9 жертв. Як усе сталося та чому американці майже щодня беруться за зброю - з'ясовувала Анна Філь.

Місто Ель-пасо штату Техас неподалік від кордону з Мексикою. Перші повідомлення про стрільця почали надходити о пів на одинадцяту ранку. За шість хвилин поліцейські були на місці. У супермаркеті "Волмарт" на той час сотні людей купували товари для школи.

Нападник здався правоохоронцям. Устиг застрелити 20 людей.

"Перші люди, які додзвонилися до поліції, повідомляли про кількох нападників. Ми затримали одного підозрюваного. Не думаємо, що крім нього був ще хтось", - говорить Роберт Гомес, речник поліції Ель-пасо.

За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний - 21-норічний Патрік Крушес, із містечка Аллен на іншому боці Техасу. За пів години до того, як зчинилася стрілянина, він виклав у мережу свій маніфест. Його зміст зараз вивчає поліція. У документі Крушес обурюється "навалою латиноамериканців у Техасі". І схвалює вчинок терориста, який у березні цього року розстріляв пів сотні мусульман у Новій Зеландії.

"Те, що сталося - огидно й неприпустимо. Будемо проводити серйозне розслідування, злочин кваліфікують, зокрема, і як убивство на ґрунті ненависті. Усе вказує на те, що власне це і стало причиною нападу. Утім ще необхідно вивчити докази", - говорить Грег Еббот, губернатор штату Техас.

До розслідування долучилося ФБР. Менше ніж за пів доби, близько першої ночі - нова трагедія. Місто Дейтон, штат Огайо. Невідомий відкрив вогонь по людях біля одного з міських барів.

"Почалася паніка. Люди вибігали надвір. Поліцейські виводили нас через задні двері, бо нападник міг бути біля головного входу".

"Коли ми вийшли на вулицю, до входу в заклад, повсюди були тіла людей. Нікому й ніколи не бажаю побачити і пережити таке".

Загинули дев'ятеро людей. Зловмисника - застрелили правоохоронці. Чоловік був у бронежилеті і з чималим запасом патронів. Ані його імені, ані мотивів - не повідомляють.

"Поліція відреагувала швидко, спрацювали професійно. Та проблема в тому, що трагедія в Дейтоні - це двохсот п'ятдесятий випадок масової стрілянини у США цього року. Спершу Ель-Пасо, тепер ми", - говорить Нен Велі, мер Дейтона.

За американськими законами стрілянину називають масовою, якщо є більше як чотири жертви. Те, що таких випадків понад 250 від початку року, означає, що стаються вони майже щодня.