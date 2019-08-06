"Женщины за Мир" инициируют создание парламентского комитета по вопросам восстановления мира на Донбассе [ Редактировать ]
Участницы Национальной платформы "Женщины за Мир" выступили с инициативой создать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам реинтеграции и восстановления мира на Донбассе. Соответствующая петиция размещена на сайте Верховной Рады Украины.
"Только за шесть месяцев нынешнего года в зоне конфликта погибли 13 мирных жителей, а 78 получили ранения. К сожалению, в Украине до сих пор отсутствует официальная статистика, сколько мирных граждан получили ранения или контузии, пострадали от взрывов, получили расстройства здоровья от пережитого. Более того, на Донбассе полностью разрушена инфраструктура, частное жилье, нанесен огромный вред экологии… Но самое страшное то, что местные жители лишены какой-либо поддержки государства: за пять лет прошлая власть не сделала ни единого шага для защиты пострадавших от войны", - отметила глава правления Национальной платформы "Женщины за Мир" Ирина Касьян.
Как свидетельствуют последние социологические исследования, достижение мира - один из наиболее важных для граждан Украины вопросов.
"В парламенте необходимо сформировать эффективную площадку для восстановления мира и реинтеграции Донбасса. И Верховная Рада должна иметь главенствующую роль в этом процессе. Разработка и принятие законопроектов для реинтеграции ОРДЛО и обеспечения социальной защиты людей, участие в работе переговорных групп - вот те первоочередные задачи, которые стоят перед новоизбранными депутатами. Я уверена, что возвращение мира - это то, что объединит парламент и позволит отодвинуть в сторону все политические и партийные разногласия. Украине необходимо вернуть мир, а ее гражданам - веру в свою страну!" - подчеркнула инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталия Королевская.
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