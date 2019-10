Принц Гарри растрогал пользователей сети. Он стал почетным гостем ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards тяжелобольным детям и подросткам, которые смогли справиться с недугами.

Во время выступления голос Гарри задрожал и он со слезами на глазах вспомнил тот трогательный момент.

"Мы уже знали, что, что у нас будет первенец - больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню…" - голос принца Гарри сорвался, он опустил голову, пытаясь справится с эмоциями. Но зал овациями поддержал герцога.

Он заявил, что после рождения сына Арчи теперь по-другому смотрит на проблемы тяжелобольных детей и родителей.

"Это затрагивает тайники моей души, которые я так бы никогда и не смог понять, если бы у меня не появился собственный ребенок", - сказал принц Гарри.

