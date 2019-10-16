Расплакался на публике: Принц Гарри удивил поклонников [ Редактировать ]
Принц Гарри растрогал пользователей сети. Он стал почетным гостем ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards тяжелобольным детям и подросткам, которые смогли справиться с недугами.
Во время выступления голос Гарри задрожал и он со слезами на глазах вспомнил тот трогательный момент.
"Мы уже знали, что, что у нас будет первенец - больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню…" - голос принца Гарри сорвался, он опустил голову, пытаясь справится с эмоциями. Но зал овациями поддержал герцога.
Он заявил, что после рождения сына Арчи теперь по-другому смотрит на проблемы тяжелобольных детей и родителей.
"Это затрагивает тайники моей души, которые я так бы никогда и не смог понять, если бы у меня не появился собственный ребенок", - сказал принц Гарри.
The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh— WellChild (@WellChild) 15 октября 2019 г.
Ранее мы писали о том, как Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности, а также история о дочери Меган Маркл шокировала поклонников герцогини.
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