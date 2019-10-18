У Барселоні протестувальники анонсували початок загального страйку [ Редактировать ]
На сьогодні протестувальники у Барселоні анонсували початок загального страйку. Акції непокори там набувають дедалі радикальнішого відтінку.
Протестувальники палять автівки та велосипеди, трощать вітрини магазинів. Під час сутичок із правоохоронцями лише за одну ніч постраждала сотня людей. Неспокійно в Каталонії вже кілька днів. Приводом для протестів став вердикт Верховного Суду Іспанії щодо каталонських лідерів руху за незалежність. Дев'ятьох ув'язнили на термін від 9 до 13 років. Іще трьох зобов'язали сплатити штрафи.
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