В пятницу, 18 октября, в Тернопольской области произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

Отмечается, что водитель автомобиля "Peugeot Partner" не смогла справиться с управлением, в результате девушка выехала на полосу встречного движения, слетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате происшествия погибли две девушки 20 лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября, во Львовской области в результате столкновения погиб человек.