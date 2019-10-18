В ДТП под Тернополем погибли двадцатилетние девушки [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, в Тернопольской области произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.
Отмечается, что водитель автомобиля "Peugeot Partner" не смогла справиться с управлением, в результате девушка выехала на полосу встречного движения, слетела в кювет и врезалась в дерево.
В результате происшествия погибли две девушки 20 лет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября, во Львовской области в результате столкновения погиб человек.
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