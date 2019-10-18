Во Львовской области произошло страшное ДТП, есть погибшие [ Редактировать ]
В ночь на 18 октября, во Львовской области в результате столкновения погиб человек, еще четыре получили травмы, сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что ДТП произошло вблизи села Солонка. Столкнулись автомобили "Рено" и "Фольксваген". В результате ДТП погибла женщина 1972 года рождения.
Водители автомобилей и двое пассажиров получили телесные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что жуткая авария автобуса унесла жизни 35 пассажиров.
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