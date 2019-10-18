В ночь на 18 октября, во Львовской области в результате столкновения погиб человек, еще четыре получили травмы, сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что ДТП произошло вблизи села Солонка. Столкнулись автомобили "Рено" и "Фольксваген". В результате ДТП погибла женщина 1972 года рождения.

Водители автомобилей и двое пассажиров получили телесные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жуткая авария автобуса унесла жизни 35 пассажиров.