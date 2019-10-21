Борис Джонсон відмовився ставити підпис під проханням відтермінувати "брекзит" [ Редактировать ]
Британія вийде зі складу ЄС 31 жовтня. У цьому запевнили в уряді Бориса Джонсона. Очільник міністерства закордонних справ Домінік Рааб заявив у парламенті вистачить голосів на підтримку угоди про Брекзит, про яку прем'єр домовився з ЄС. Документ депутати мали розглянути напередодні.
Утім, голосування відклали на наступний тиждень. Після цього Джонсон направив у Брюссель два листи. Один із проханням про відтермінування Брекзиту, як того вимагали парламентарії, але без підпису. А іншому йдеться, що перенесення виконання на пізніший термін буде помилкою.
"Ми вийдемо з ЄС 31-го жовтня. У нас є для цього можливості. Борис Джонсон направив листа у Брюссель, бо так проголосувала Палата громад. Звичайно, парламент може вимагати таких дій від прем'єра, але змінити його позицію - не здатен", - говорить Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерського.
"Нам вдалося домовитися з ЄС попри те, що багато хто в це не вірив. Але угода є. І, здається, в нас є достатня кількість голосів у палаті громад на її підтримку. Чому парламент не схвалив її вчора? Ми зробимо це наступного тижня", - говорить Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії.
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