Студенты сдавали экзамены с коробкой на голове / Фото: twitter

В Индии первокурсники сдавали экзамены с картонными коробками на головах. Об этом сообщает Times of India

Таким образом администрация решила бороться со списыванием. Снимки студентов в картонных коробках разошлись в соцсетях и вызвали критику в Индии.

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В местном управлении образования назвали такое поведение со студентами "нечеловеческой идеей" и вынесли официальное предупреждение руководству учреждения.

Thinking 🤔 inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India 🇮🇳 during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40 pic.twitter.com/DBvFCJdh2v — Siddharth Chatterjee (@sidchat1) 20 октября 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что в Британии студент прогулялся после вечеринки во Францию. А также, что в прямом эфире мужчина стал овощем и огорчил ведущего.