У Північній Македонії призначили дочасні парламентські вибори [ Редактировать ]
Дочасні парламентські вибори призначили в Північній Македонії. Рішення ухвалив уряд після відмови Євросоюзу розпочати переговори про приєднання.
Заради наближення вступу до ЄС Північна Македонія раніше домовилася з Грецією про зміну назви країни. Та на саміті 18 жовтня - Франція, Данія та Нідерланди відмовили Скоп'є. Французький лідер Емануель Макрон вважає, що нині занадто багато викликів, щоб дозволити приєднання балканських держав. Це і "брекзит", і зростання потужностей Китаю, і російська загроза та міграція. Прем'єр Македонії врешті оголосив про відставку, а нове голосування заплановане на 12 квітня.
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