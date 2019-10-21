Дочасні парламентські вибори призначили в Північній Македонії. Рішення ухвалив уряд після відмови Євросоюзу розпочати переговори про приєднання.

Заради наближення вступу до ЄС Північна Македонія раніше домовилася з Грецією про зміну назви країни. Та на саміті 18 жовтня - Франція, Данія та Нідерланди відмовили Скоп'є. Французький лідер Емануель Макрон вважає, що нині занадто багато викликів, щоб дозволити приєднання балканських держав. Це і "брекзит", і зростання потужностей Китаю, і російська загроза та міграція. Прем'єр Македонії врешті оголосив про відставку, а нове голосування заплановане на 12 квітня.