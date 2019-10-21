В Австралії журналісти виступають проти цензури, у Чилі семеро загиблих під час масових протестів, а в Барселоні вийшли противники і прихильники відокремлення регіону від Іспанії. Про все докладно - далі в нашому огляді.

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У Барселоні напередодні зібрався кількатисячний мітинг за єдину Іспанію. Його учасники хотіли показати, що не всі в Каталонії підтримують відокремлення регіону. Закликали прихильників незалежості утриматися від насильства, яке охопило столицю регіону останніми днями. Не вщухають у місті й акції сепаратистів. Кількасот людей знову зіткнулися з поліцією. Так вони протестують через тюремні вироки політикам, які влаштували невизнаний референдум. Силовики застосували сльозогінний газ. Через колотнечу пошкоджені вітрини магазинів та кафе.

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"Чорні смуги і жодних статей" - з такими передовицями вийшли друком провідні австралійські видання. Текст на шпальтах перекреслений маркером, а поверх нього штамп із написом "Секретно", як і на матеріалах із цензурною правкою. Так ЗМІ протестують проти обмеження свободи слова з метою національної безпеки. Акція почалася через тиск на журналістів. Трьох співробітників викликали до суду через публікації, які нібито мыстять державну таємницю. Прокурори вважають: автори порушили закон про протидію шпигунству.

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П'ятий день протестів у Лівані. Тисячі людей виходять на вулиці Бейрута та інших міст. Вимагають змінити політичний устрій країни. А почалися демонстрації через економічну кризу та запровадження нових податків. Влада вивела на вулиці війська, подекуди зав'язалися сутички. Щоб заспокоїти людей, прем'єр-міністр країни вимагає від уряду плану дій. Сьогодні урядовці вирішили скоротити зарплати посадовців - так намагаються зменшити напруження в суспільстві.

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Надзвичайний стан триває і в кількох чилійських містах. Громадяни вийшли на антиурядові протести через зростання вартості життя та економічну нерівність. Мітингарі підпалили одну з фабрик у Сантьяго - п'ятеро людей загинули. До акцій непокори долучилися працівники громадського транспорту. У містах не працюють банки, школи та магазини. Президент країни Себастіан Піньєра у відповідь критикує протестувальників і називає їх злочинцями. Вулиці патрулюють понад десять тисяч поліцейських, більш як півтори тисячі людей затримали.