Погрози за тиждень до виборів. Майку Морінгу, кандидату від ХДС на посаду прем’єра німецької землі Тюрінгія погрожують вбивством. Політик впевнений, що за цим стоять праві екстремісти. Тетяна Логунова розкаже, чи справді це так.

Про погрози на свою адресу політик повідомив виборців особисто. Майк Морінг опублікував у соцмережах коротке відеозвернення. У якому розповів, що вночі на його електронну пошту надійшов лист. З вимогою негайно припинити виборчу кампанію і відмовитися від боротьби за посаду прем’єра Тюрінгії.

"Я мав припинити кампанію вже сьогодні, до полудня. Цього вимагали від мене праві екстремісти, які надіслали листа. Вони написали: якщо я цього не зроблю, то мене або заріжуть, або підірвуть мою автівку", - говорить Майк Морінг, кандидат на посаду прем'єра Тюрінгії від ХДС.

Кампанію Майк Морінг не припинив. І спробує стати прем'єром землі від Християнсько-Демократичного Союзу на виборах, які відбудуться вже цієї неділі. Шанси в нього є. За даними соцопитувань, наразі з мінімальним відривом лідирує партія "Ліві", за друге місце змагаються християнські демократи та ультраправі.

"Гасло цього тижня, до самого дня виборів, у нас буде таким: у нашій землі немає місця екстремізму та ненависті. Є місце лише для надії та впевненості", - говорить Майк Морінг, кандидат на посаду прем'єра Тюрінгії від ХДС.

Кампанію ультраправих на цих виборах очолює один з найодіозніших представників партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорн Хьоке. Раніше він не раз приголомшував німців своїми висловлюваннями щодо Голокосту, прихистку біженців та нацистського минулого країни. Завоювати голоси виборців він намагається за допомогою обіцянки закрити двері Німеччини для мігрантів.

"Вони дозволяють мільйонам нелегальних мігрантів усупереч закону інтегруватися в нашу соціальну систему. І це не перебільшення, вони дозволяють їм грабувати систему нашого соціального забезпечення і водночас прирікають мільйони німців на життя в злиднях. Це ганебна політика, і їй потрібно покласти край", - говорить Бйорн Хьоке, кандидит на посаду прем'єра Тюрінгії від партії "Альтернатива для Німеччини".

Виборчу кампанію в Тюрінгії вже назвали найбруднішою за всю історію землі. Крім Майка Морінга, про погрози на свою адресу заявляли також представники партії зелених.