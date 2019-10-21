Американські військові зруйнували свою колишню базу на півночі Сирії [ Редактировать ]
Американські військові повністю зруйнували свою колишню базу ВПС на півночі Сирії. А от інший покинутий військовий об'єкт США взяли під контроль сили Башара Асада.
Перед відступом американські вояки спалили всю залишену на території містечка зброю, документи та ліки. За повідомленням Пентагону, близько тисячі солдатів, які раніше дислокувалися в Сирії, перекинуть до Іраку. Там вони протистоятимуть джихадистам з "Ісламської держави".
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