Спрощення процедури отримання житлових субсидій - неефективне, вважають представники профспілок України. Адже внаслідок такого рішення уряду, людей, які отримають допомогу, не стане більше. Замість цього необхідно провести реформу тарифоутворення та системно знижувати тарифи населенню - переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Серед пропозицій - створити тимчасову слідчу комісію, яка б визначила реальну вартість ціни на газ, прибрати податок на додану вартість та ренту, побороти контрабанду.

"У бюджеті 2020 передбачено скорочення фінансування субсидій на 16 %, а це 9 млрд грн. Це означає, що кожна 6 родина, яка зараз має право на субсидію позбавиться такого права - визначити реальну об’єктивну, закону ціну на газ. Яка я гарантую вам буде не буде вищою ніж 3 грн за 1 куб. Друге - прибрати ПДВ прибрати ренту. Це допоможе стабілізувати ціну на газ а відповідно на комунальні послуги приблизно 2,5 - 3 грн за куб. Щоб компенсувати втрачені кошти від зменшення тарифів, потрібно зробити прогресивну шкалу податку з доходів фізичних осіб, щоб багаті платили більше бідних, як це у всьому світі", - говорить Сергій Каплин, голова Конфедерації профспілок України.