Оновлення кадрів в Раді нацбезпеки та оборони

Оновлення кадрів і в Раді нацбезпеки та оборони. Президент Володимир Зеленський призначив радником секретаря РНБО - шоумена Сергія Сивоха. Про це комік повідомив на власній сторінці у Фейсбуці.

На посаді він опікуватиметься питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу. Сергій Сивохо - родом із Донецька. Останні кілька років співпрацював із "Кварталом-95" як креативний продюсер.