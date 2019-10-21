Володимир Зеленський призначив радником секретаря РНБО шоумена Сергія Сивоха [ Редактировать ]
Оновлення кадрів і в Раді нацбезпеки та оборони. Президент Володимир Зеленський призначив радником секретаря РНБО - шоумена Сергія Сивоха. Про це комік повідомив на власній сторінці у Фейсбуці.
На посаді він опікуватиметься питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу. Сергій Сивохо - родом із Донецька. Останні кілька років співпрацював із "Кварталом-95" як креативний продюсер.
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