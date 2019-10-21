Перезавантаження Нацагентства з питань запобігання корупції. Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови відомства - Наталію Новак. Щоб обрати постійного очільника НАЗК, вже цього тижня, за словами прем'єр-міністра, буде оголошено конкурс.

Нагадаю, попередній голова відомства Олександр Мангул, відмовився від посади ще в липні.

"Наше завдання - максимально швидко оновити керівництво НАЗК. це дуже важливий орган в системі антикорупційних органів. Ми зробимо як уряд максимально все від нас залежне для того, щоби максимально швидко цей орган перезапустити і щоб він запрацював так, як він має запрацювати", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.