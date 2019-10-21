На Полтавщині розбився гелікоптер. Загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Про аварію повідомили в Нацполіції.

Невеликий вертоліт марки Робінсон упав у город біля житлового будинку в селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. Причини катастрофи з'ясовують правоохоронці. На місці працюють рятувальники.

За даними ЗМІ, ексміністр сам керував гелікоптером, пасажирів на борту не було. Він летів із Києва в Полтаву. Загибель Тараса Кутового вже підтвердив колишній міністр молоді й спорту Ігор Жданов.