Масові протести у Чилі: загинули люди [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули внаслідок масових протестів у Чилі. Акції непокори тривають уже кілька днів.
Громадяни вийшли на вулиці через зростання вартості життя та економічну нерівність. У кількох містах оголошено надзвичайний стан, не працюють бАнки, школи та магазини. Роботу громадського транспорту поступово відновлюють. Під час сутичок із силовиками мітингарі підпалили одну з фабрик у Сантьяго. Президент країни Себастьян Піньєра у відповідь критикує протестувальників і називає їх злочинцями. Вулиці патрулюють понад десять тисяч поліцейських, більш як півтори тисячі людей затримали.
"Пожежа сталася на фабриці, де виробляють одяг. Вогонь повністю зруйнував будівлю площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Пять тіл знайшли вже під кінець рятувальної операції", - говорить Дієго Веласкес, заступник начальника пожежної частини.
"Ми знаходимося у стані війни з дуже потужними супротивниками, які не мають поваги ні до кого і ні до чого", - говорить Себастіан Піньєра, президент Чилі.
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