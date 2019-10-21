На Рівненщині пограбували фермера. Відібрали врожаю майже на 400 тисяч гривень. Озброєні чоловіки в балаклавах - увірвалися на територію фермерського господарства в селі Хмелівка, саме коли господар завантажив у фури сорок тонн сої. Погрожуючи зброєю, нападники змусили водіїв - прямувати до траси Київ-Чоп. Але до неї не доїхали - за тридцять кілометрів, у сусідньому районі вантажівки зупинили поліцейські. Трьох грабіжників вдалося затримати. Інші втекли.

"В ході проведення слідчих дій, в них вилучили ножі, балаклави, перчатки та зброю. Наразі вони дають покази. Вирішується питання про оголошення підозри за фактом розбійного нападу та завололдіння автотранспортом", - говорить Антон Крук, речник поліції Рівненської області