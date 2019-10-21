На Рівненщині озброєні чоловіки пограбували фермера [ Редактировать ]
На Рівненщині пограбували фермера. Відібрали врожаю майже на 400 тисяч гривень. Озброєні чоловіки в балаклавах - увірвалися на територію фермерського господарства в селі Хмелівка, саме коли господар завантажив у фури сорок тонн сої. Погрожуючи зброєю, нападники змусили водіїв - прямувати до траси Київ-Чоп. Але до неї не доїхали - за тридцять кілометрів, у сусідньому районі вантажівки зупинили поліцейські. Трьох грабіжників вдалося затримати. Інші втекли.
"В ході проведення слідчих дій, в них вилучили ножі, балаклави, перчатки та зброю. Наразі вони дають покази. Вирішується питання про оголошення підозри за фактом розбійного нападу та завололдіння автотранспортом", - говорить Антон Крук, речник поліції Рівненської області
по теме
На Рівненщині пограбували фермера
Озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію фермерського господарства в селі Хмелівка, саме коли господар завантажив у фури сорок тонн сої
На Буковині затримали організаторів незаконного вирубування лісу
Двоє працівників лісової охорони "Чернівецького держлісгоспу" найняли чотирьох місцевих жителів, які систематично нищили ліс без відповідних дозволів
У Рівному під час несення служби застрелився правоохоронець
Сьогодні вночі у Рівному під час несення служби застрелився правоохоронець. Трагедія сталася у міському відділі поліції
Под Киевом при задержании умер мужчина
Под Киевом в Барышевке при задержании умер мужчина
В Угорщині автобус з українцями врізався у дерево
Неподалік словацького кордону мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в дерево - водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням