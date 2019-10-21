Чи керуватимуть Швейцарією "зелені"? Скільки триватиме найдовший у світі переліт без пересадок? Та чому індійські студенти складали іспит із коробками на головах? Про це та інше - у нашому огляді.

До 44 - зросла кількість постраждалих унаслідок прориву греблі в Росії. Дев'ятьох травмованих довелося доправити до лікарні. Із них 4 - у критичному стані. Катастрофа, що сталася в суботу, забрала життя 15 людей, ще п'ятеро - зникли безвісти. Вода змила вагончики артелі золотокопачів. Як з'ясувало слідство, каскад дамб на копальні в Красноярському краю був зведений незаконно.

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Партії борців за довкілля здобули рекордний результат на парламентських виборах у Швейцарії. Голосування там відбулося напередодні. "Зелені" та "Зелені ліберали" опинилися на четвертому та п'ятому місцях і разом набрали близько 20 відсотків голосів. Цей результат уже назвали історичним. Утім, на розподіл мандатів у парламенті він значного впливу не матиме. Першість зберегла консервативна Швейцарська народна партія - попри те, що рівень її підтримки знизився.

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Найтриваліший переліт без зупинок - здійснив Боїнг однієї з австралійських компаній. Відстань від Нью-Йорка до Сіднею - літак здолав за 19 годин і 16 хвилин. Без дозаправлення та зайвого багажу. На борту було пів сотні людей. Їм пропонували спеціальне харчування і влаштували зону для розминки. Поки що це тестовий рейс. Так вивчають, як тривалі перельоти впливають на самопочуття пілотів і пасажирів. До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом.

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Освітній скандал в Індії. Студентів коледжу у штаті Карнатака під час іспиту з хімії змусили натягти на голови картонні коробки - щоб не списували. Світлини миттю облетіли соцмережі й викликали обурення. Міністерство освіти винесло догану керівництву навчального закладу. І тим довелося перепросити студентів.

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Три десятки саркофагів виявили в єгипетському Луксорі під час розкопок. Виступаючи перед журналістами, глава Вищої ради із старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі назвав відкриття найбільшим за останні понад сто років. Знахідці більше ніж три тисячі років. Попри це, саркофаги добре збереглися, на поверхні можна розрізнити написи та кольори. Усередині виявили муміфіковані останки чоловіків, жінок і навіть дітей. Після реставрації знахідки перемістять у Національний музей. Очікують, що відвідувачі зможуть побачити їх за рік.

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"Гарлей Девідсон" з автографом Папи Римського Франциска пішов із молотка за 54 з половиною тисячі доларів. Мотоцикл, прикрашений позолотою, виготовили в Німеччині спеціально для Папських місіонерських спільнот. У липні його перевезли у Ватикан, де на ньому розписався понтифік. Ще до почакту торгів у аукціонному домі "Бонамс" лот прозвали "Святим Девідсоном". Виторг передадуть на будівництво дитячого будинку та школи в Уганді, а також на допомогу нужденним.

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Живі мерці - на вулицях Мехіко. У місті відбувся щорічний парад зомбі. Участь у ньому беруть цілими родинами - одягаються в костюми й накладають страхітливий грим. Марш зомбі в Мехіко чи не наймасштабніший у світі. На нього традиційно збираються кілька тисяч людей. Адже мексиканці - шанувальники костюмованих дійств. За кілька тижнів - 2 листопада - відзначатимуть схоже свято - День мертвих. Із цієї нагоди теж вбиратимуться в костюми нечисті та мерців.

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Кольорові дракони, риби й метелики здійнялися в небо над островом Гозо, що належить Мальті. Там у ці вихідні відбувся міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Цього року його проводять уже вдруге. Двадцять команд з усього світу представили близько двох тисяч літальних апаратів. Також у рамках фестивалю провели кілька майстер-класів із виготовлення повітряних зміїв за особливими техніками. Адже це ремесло на острові Гзо практикували століттями.