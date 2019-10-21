"Велика сімка" в гостях у Трампа. Американський президент відмовився від планів прийняти іноземних колег на своєму курорті в Майамі. Які звинувачення змусили главу держави відступити? І де тепер проводитимуть саміт? Дмитро Анопченко розбирався у "політичній географії" Америки.

Більше як три кілометри мальовничої території в передмісті Маямі. 700 номерів, шість ресторанів, спакомплекс на 33 кімнати. Цей гольфклуб "Дорал" належить самому Трампові. І коли остаточно затвердили, що наступного року, у червні, засідання "Великої сімки" прийматиме Америка, Дональд Трамп загорівся ідеєю розмістити колег-президентів і прем'єрів саме тут. І хоча формально вибирав із кількох варіантів, та іншого місця просто не уявляв. Віддав команду готувати курорт до приїзду високих гостей. Але тут втрутилися конгресмени-демократи.

"Трамп не соромиться своєї корупції. Він зловживає повноваженнями президента й порушує закон, спрямовуючи мільйони доларів американських та іноземних грошей на свої родинні підприємства, організовуючи важливу зустріч світових лідерів на своєму курорті", - написала у своїй заяві конгресвумен від Флориди Лоіс Френкел, яка разом із двома іншими колегами терміново розробила законопроект, що забороняє виділяти хоча б цент бюджетних грошей на фінансування проведення G7 - якщо це буде на курорті Трампа.

В умовах підготовки до імпічменту нижня палата проголосувала б за це без вагань і президентові довелося відступити, доки не пізно. Повідомивши про це і конгрес, і американців як завжди у твіттері.

Я думав, що зробив дуже хороше для країни, запропонувавши для саміту курорт. Заявляв, що готовий геть нічого за це не отримати. І радий був би, якби так можна було юридично оформити, аби державі це нічого не коштувало. Та, як зазвичай, ворожі ЗМІ та їхні партнери-демократи збожеволіли.

Обурення і в пресі, і серед критиків президента таке сильне, що керівникові адміністрації Трампа довелося проситися в ефір Fox news, щоб погамувати пристрасті.

"Президент був щиро здивований таким спротивом. Урешті-решт, знаєте, він досі асоціює себе з готельним бізнесом. Він побачив можливість прийняти провідних лідерів світу і хотів зробити це на найвищому рівні, організувати найкращий візит, який тільки можна", - говорить Мік Малвейні, в.о. керівника апарату Білого дому.

Утім таке пояснення, що президент досі думає про державні справи як бізнесмен, ще більше роздратувало тих, хто його недолюблює. Будь-який запропонований варіант, будь-яке місце проведення саміту тепер критикуватимуть, бо бачитимуть у всьому персональну зацікавленість і корупцію. Тому Білий дім навіть розглядає можливість організувати американську зустріч G7 в офіційній резиденції глави держави Кемп-Девід. Там не буде затишно, місця мало, але вона хоча б державі належить.

А на курорті Трампа від сьогодні відновили бронювання номерів для всіх охочих. І телефони на рецепції просто розриваються: усі розпитують, скільки коштутє зупинитися там, де хотіли прийняти Меркель і Макрона. А це вкотре підтверджує тезу Дональда Трампа, що скандал - це теж реклама. І в бізнесі, і у великій політиці.