Небезпечна політика. Майку Морінгу, кандидату на посаду прем'єра німецької землі Тюрингія, погрожують убивством. Він упевнений, що за цим стоять праві екстремісти. Чому - дізнавалася Тетяна Логунова.

Про погрози на свою адресу політик повідомив виборців особисто. Майк Морінг опублікував у соцмережах коротке відеозвернення. У якому розповів, що вночі на його електронну пошту надійшов лист. З вимогою негайно припинити виборчу кампанію і відмовитися від боротьби за посаду прем’єра Тюрінгії.

"Я мав припинити кампанію вже сьогодні, до полудня. Цього вимагали від мене праві екстремісти, які надіслали листа. Вони написали: якщо я цього не зроблЮ, то мене або заріжуть, або підірвУть мою автівку", - говорить Майк Морінг, кандидат на посаду прем'єра Тюрінгії від ХДС.

Кампанію Майк Морінг не припинив. І спробує стати прем'єром землі від Християнсько-Демократичного Союзу на виборах, які відбудуться вже цієї неділі. Шанси в нього є. За даними соцопитувань, наразі з мінімальним відривом лідирує партія "Ліві", за друге місце змагаються християнські демократи та ультраправі.

"Гасло цього тижня, до самого дня виборів, у нас буде таким: у нашій землі немає місця екстремізму та ненависті. Є місце лише для надії та впевненості", - говорить Майк Морінг, кандидат на посаду прем'єра Тюрінгії від ХДС.

Кампанію ультраправих на цих виборах очолює один з найодіозніших представників партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорн Хьоке. Раніше він не раз приголомшував німців своїми висловлюваннями щодо Голокосту, прихистку біженців та нацистського минулого країни. Завоювати голоси виборців він намагається за допомогою обіцянки закрити двері Німеччини для мігрантів.

"Вони дозволяють мільйонам нелегальних мігрантів усупереч закону інтегруватися в нашу соціальну систему. І це не перебільшення, вони дозволяють їм грабувати систему нашого соціального забезпечення і водночас прирікають мільйони німців на життя в злиднях. Це ганебна політика, і їй потрібно покласти край", - говорить Бйорн Хьоке, кандидит на посаду прем'єра Тюрінгії від партії "Альтернатива для Німеччини".

Виборчу кампанію в Тюрінгії вже назвали найбруднішою за всю історію землі. Крім Майка Морінга, про погрози на свою адресу заявляли також представники партії "зелених".

Погрози вже засудили представники федерального уряду. Правоохоронні органи розпочали розслідування й намагаються встановити особи людей, які надіслали ці листи. Політикам, котрі їх отримали, нададуть охорону.

У Німеччині вже траплялися напади на високопосадовців з політичних міркувань. Кілька років тому просто в центрі міста чоловік із ножем напав на мера Кельна Генріетту Рекер. Через те, що чиновниця підтримувала надання притулку біженцям. А влітку цього року на терасі власного будинку був застрелений впливовий регіональний політик Вальтер Любке. У його вбивстві зізнався правий екстреміст, якому не подобалася позиція Любке щодо мігрантів.