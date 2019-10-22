В аеропорту "Бориспіль" назвали причину різкого запаху аміаку [ Редактировать ]
Через різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль" напередодні шпиталізували одну людину, ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття.
Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів. Запах на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля поблизу.
На місце для розслідування прибула комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. Роботу аеропорту - вже відновили. Всі рейси відлітають за розкладом.
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