Через різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль" напередодні шпиталізували одну людину, ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття.

Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів. Запах на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля поблизу.

На місце для розслідування прибула комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. Роботу аеропорту - вже відновили. Всі рейси відлітають за розкладом.