У Запоріжжі багатодітна мати накинулася на власних дітей з ножем. Поранила їх, а потім намагалася вкоротити собі віку. Деталі цієї моторошної історії у сюжеті Сергія Бюрдюжі.

На підвіконні м'які іграшки. На подвір'ї дитячі речі. Саме в цьому дворі сталася трагедія. Тридцятирічна жінка з ножем накинулась на власних дітей. На порятунок малечі прийшли сусіди.

До пані Наталії прибігла спантеличина чотирнадцятирічна дівчина й розповіла, що її мати кухонним ножем ріже молодших братів та сестричку. Пенсіонерці вдалося вгамувати жінку. Вона забрала ніж і відтягла дитину.

"Совершенно трезвая была. Я ее тащила вот это. Оно ну трезвая была. Ни запаха у не ничего не было. Но глаза стеклянные были", - говорить Наталія Ковтун, сусідка.

Дітей віком від трьох до дев'яти років доправили до лікарні. Зараз частина з них в реанімації, частина - в хірургічному відділенні.

"Характер травм, в общем это - в области грудной клетки есть травмы нанесенные холодным оружием. Скажем так", - говорить В'ячеслав Ткаченко, заступник головного лікаря Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні.

Чому мати п'ятьох дітей зважилася на такий вчинок - пояснити не може ніхто. Жінку відвезли до спеціального медзакладу, де з нею наразі працюють психологи.

"Після цього вона намагалась накласти на себе руки, порізавши передпліччя", - говорить Катерина Людвік, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Сусіди розповідають - жінка з дітьми орендує цей будинок вже понад рік. Де батько - не знають. В управлінні у справах дітей додали - родина стоїть у них на обліку як багатодітна.

"Допомагали речами, одягом, взуттям, канцелярським приладдям, залучали дітей до всіх міських свят. Про батьків мама нам на той час нічого не повідомляла. То єсть про батьків дітей. То єсть ситуація була рівна", - говорить Інна Побельона, заступник начальника служби управління в справах дітей Запорізької міської ради.

Після інциденту жінку можуть позбавити материнських прав. А в поліції кажуть, якщо психологічна експертиза доведе її підсудність, їй може загрожувати до 15 років ув'язнення.