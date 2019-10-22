Під час трусу правоохоронці вилучили ще десять тонн підготовленого до операції краму

На Харківщині затримали контрабандистів, які постачали хімікати до Росії. Вантажівки із засобами для захисту рослин періодично курсували до кордону.

Там товар розвантажували й передавали спільникам поза контрольно-пропускними пунктами. Ділків затримали під час чергової спроби переправити 700 кілограмів хімікатів на понад півмільйона гривень.

Під час трусу правоохоронці вилучили ще десять тонн підготовленого до операції краму.