США готують виведення військ із Афганістану [ Редактировать ]
США готують план виведення своїх військ з Афганістану. Про це, з посиланням на джерела у Пентагоні - повідомляє телекомпанія NBC.
За їхніми даними, в Мінобороні хочуть бути готовими, якщо наказ про виведення військового контингенту надійде так само раптово, як і в ситуації з Сирією. Зараз в Афганістані перебуває 12 тисяч американських солдатів.
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