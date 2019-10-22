США готують план виведення своїх військ з Афганістану. Про це, з посиланням на джерела у Пентагоні - повідомляє телекомпанія NBC.

За їхніми даними, в Мінобороні хочуть бути готовими, якщо наказ про виведення військового контингенту надійде так само раптово, як і в ситуації з Сирією. Зараз в Афганістані перебуває 12 тисяч американських солдатів.