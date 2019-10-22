З України в Росію контрабандою вивозили хімікати [ Редактировать ]
На Харківщині затримали контрабандистів, які постачали хімікати до Росії. Вантажівки із засобами для захисту рослин періодично курсували до кордону.
Там товар розвантажували й передавали спільникам поза контрольно-пропускними пунктами. Ділків затримали під час чергової спроби переправити 700 кілограмів хімікатів на понад півмільйона гривень.
Під час трусу правоохоронці вилучили ще десять тонн підготовленого до операції краму.
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