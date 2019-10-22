"Кулеметні черги та вогонь снайперів": чим живуть військові на Авдіївській промзоні

Авдіївська промзона - на цьому тижні це одне із найгарячіших місць на лініі фронту. Періодично тишу тут рвуть автоматні та кулеметні черги. Ходити тут треба дуже обережно - працюють ворожі снайпери