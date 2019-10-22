Сморід на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік

Аеропорт "Бориспіль" повністю відновив свою роботу після учорашнього інциденту. Через різкий запах аміаку напередодні там шпиталювали одну людину.

Ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів.

Сморід на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій.