Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу [ Редактировать ]
Аеропорт "Бориспіль" повністю відновив свою роботу після учорашнього інциденту. Через різкий запах аміаку напередодні там шпиталювали одну людину.
Ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів.
Сморід на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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