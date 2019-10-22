Сьогодні спливає 5-денний термін перемир'я на півночі Сирії. Курди і далі відступають від кордону.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення воєнної операції на 120 годин. Анкара прагне створити у прикордонному районі так звану зону безпеки. У разі поновлення наступу на курдські загони, Сполучені Штати готові застосувати зброю, проте сподіваються на мирне врегулювання ситуації.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє: щойно спливе час перемир'я, наступ його армії поновиться.