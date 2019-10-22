Війна в Сирії: курди назвали умови відведення військ від кордону з Туреччиною [ Редактировать ]
Сьогодні спливає 5-денний термін перемир'я на півночі Сирії. Курди і далі відступають від кордону.
17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення воєнної операції на 120 годин. Анкара прагне створити у прикордонному районі так звану зону безпеки. У разі поновлення наступу на курдські загони, Сполучені Штати готові застосувати зброю, проте сподіваються на мирне врегулювання ситуації.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє: щойно спливе час перемир'я, наступ його армії поновиться.
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