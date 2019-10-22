Субсидии в Украине: жители страны стали получать больше выплат [ Редактировать ]
В период с января по август 2019 года украинцы получили больше субсидий, чем за аналогичный период 2018 года. Так для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) выделили на сумму 974,9 млн грн, что на 24,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В частности:
- в городской местности субсидии были назначены на сумму 693,9 млн грн,
- в сельской - 281,0 млн грн.
По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-сентябре обратились 2 млн 573 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года:
- в городской местности за девять месяцев 2019 года субсидии назначены 2 млн 223 тыс. семей,
- в сельской - 1 млн 32 тыс. семей.
По сравнению с январем-августом 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 3,2%.
Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличился на 13% - до 115,7 грн.
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