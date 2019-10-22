Покинути Афганістан. Пентагон розробляє план, за яким, всіх американських солдатів заберуть з країни, - вивідала преса. Невже Трамп наважиться відкликати війська? І чому Іран може стати наступною мішенню? Дмитро Анопченко - про військові плани Білого дому.

Американські військові перебувають в Афганістані довгі 18 років. Із 2001 - коли операція "Нездолання Свобода" стала відповіддю на теракти 11 вересня. Забрати солдатів додому вже котрий президент обіцяв, але щоразу військове відомство було проти. І лише зараз Пентагон розробляє покроковий план, за яким з країни мають забрати абсолютно всіх - повідомила в своєму ефірі сенсацію телекомпанія NBC, дізнавшись про події від своїх джерел в Міноборони:

"Ми дізналися, що Пентагон щойно розпочав планувати операцію щодо повного виведення військ з Афганістану. Прямого наказу поки що не було - але все це через те, що президент Трамп вважає, що повернення солдатів додому - це перевага для його виборчої кампанії".

Саме із майбутніми президентськими виборами преса пов'язує все, що відбувається. Мовляв, Трампу потрібен красивий жест, який показав би людям ефективність його зовнішньої політики. І тому передислокація військ у Сирії - де за наказом президента частина військ пішла, кинувши свої бази, - може бути лише "генеральною репетицією" майбутніх подій в Афганістані. Коли головнокомандувач ухвалить рішення особисто, миттєво, і не спитавши нікого. Він сам цього особливо і не приховує.

"Мене обрали тому, що я обіцяв забрати солдатів додому. І зараз це не популярна думка, тому що компаніям, які торгують зброєю, цей план не подобається. Великі збройні фірми цього не люблять... Але для мене основні два моменти: перший - це збудувати стіну, і другий, ще важливіший, - повернути війська додому", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Тому військові і почали розробляти хоч якійсь план - щоб емоційне рішення глави держави не застало їх зненацька. І навіть діють на випередження - протягом року забравши з Афганістану 2 тисячі офіцерів і не надіславши нікого їм на зміну. Інше питання, що їм можливо доведеться розпочати кампанію в іншій країні - Ірані, - якому Дональд Трамп зараз погрожує "небаченим за силою ударом".

"Я намагаюся виходити з війн, але, можливо, нам доведеться і починати війни. І ми готові краще, ніж будь-коли. Якщо Іран зробить щось, - то по ньому завдадуть удару, якого ніколи ще не завдавали", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Єдина надія, що президент все ж обмежиться ударом санкційним та економічним. І його, знов-таки, стримають майбутні вибори і громадська думка, а вона - на боці тих, хто пропонує мирне вирішення.