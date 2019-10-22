Триває візит президента Зеленського до Японії. Сьогодні він зустрівся з колишнім очільником Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, а пізніше - з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Говорили про збільшення товарообігу між країнами, а також про відновлення спільної космічної програми.

Не минулося без урочистостей. Разом із дружиною Зеленський відвідав інтронізацію принца Нарухіто, тобто церемонію його посвячення в імператори Японії.

Як проходить цей обряд? Розповість Ольга Жидецька.

Імператорський палац у Токіо - повний поважних гостей. На церемонію інтронізації прибули понад дві тисячі представників із 180 країн - міністри, президенти, принци та монархи.

Перед знаменною подією імператор Нарухіто з дружиною йдуть помолитися до одного з палацових храмів. Перед гостями монарх постає у найрозкішнішій "Сосновій" залі палацу на 6-ти метровому троні, який називають хризантемовим.

Церемонії в нинішньому вигляді - понад 200 років. З 1869 року для неї використовують не китайські, а японські костюми. Їхня вага сягає 16 кілограмів. До трону підходить прем'єр-міністр - саме він насправді керує країною, тоді як монарх - виконує лише представницькі функції. У повній тиші імператор Нарухіто зачитує присягу.

"Згідно з Конституцією Японії та законом про імператорський двір, я беру участь у церемонії сходження на престол і оголошую про своє сходження на престол усім на батьківщині і всім - за кордоном", - проголосив Нарухіто, імператор Японії.

Сіндзо Абе із поклоном переповідає імператорські слова.

"Маю честь сповістити, що його величність імператор у цей день і на цьому місці здійснив церемонію сходження на престол і оголосив про своє сходження на престол усім на батьківщині і всім - за кордоном", - наголосив Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії.

Прем'єр та службовці палацу вітають свого імператора традиційним віншуванням.

Надворі на честь імператора влаштовують гарматний салют.

59-річний Нарухіто став 126-м імператором на престолі. Монархом його проголосили ще в травні після зречення від влади 85-річного батька. Його мати була першою імператрицею - не аристократкою. Цим шлюбом імператор Акіхіто порушив багатовікову традицію.

Японці, які попри рясну зливу зібралися біля палацу привітати свого монарха, розчулені і кажуть, що чекають від нового володаря подальших демократичних змін у палацовому житті. Приміром, справжньою революцією може стати закон про успадкування престолу жінками. Позаяк Нарухіто не має синів. З початком правління нового володаря у країні починається нове літочислення та нова ера - Рейва, що означає "порядок і гармонія".

"Сподіваюся, що імператор буде гідним символом Японії", - говорить Такумі Йокояма, студент.

"Гадаю, є звичаї, яких імператор не може змінювати, і які мають залишитися такими, як є. Та попри це, сподіваюся, що йому вдасться впровадити зміни, які він хоче", - говорить Казунорі Джифу, пенсіонер.

Після інтронізації гостей запросили на урочистий бенкет. А от запланований масштабний парад перенесли на листопад через жалобу за загиблими від тайфуну "Хагібіс".