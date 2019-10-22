Керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про погрози [ Редактировать ]
Керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець готовий звільнитися, якщо так вирішить профільний міністр, - про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
Корінець показав SMS із погрозами, у яких йому радять написати заяву про звільнення і обіцяють, що хата горітиме.
За його словами, заради збереження колективу, він готовий взяти на себе всю відповідальність за скандальний виступ ансамблю із "Кварталом 95". І просить не позбавляти хор держфінансування.
по теме
Державним циркам заборонять купувати тварин
Міністерство культури припиняє купувати нових тварин для державних цирків
"Толік-молочар": у Києві готують найгучнішу постановку року під керівництвом англійського режисера Оуена Ліндсі
Команда українських продюсерів на чолі з Іриною Вратарьовою запросила англійського режисера Оуена Ліндсі - аби додати масштабнішого сенсу спектаклю та подарувати киянам "антрепризу здорової людини"
Негода зруйнувала міст на Дніпропертровщині
Провалля утворилося на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву - два метри на метр - сфотографували місцеві мешканці
У Бельгії відкрили пам'ятник Анні Ярославні
Скульптуру встановили у старовинному містечку Арлон, де майбутня французька королева Анна зупинялася на шляху до Франції