Керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець готовий звільнитися, якщо так вирішить профільний міністр, - про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Корінець показав SMS із погрозами, у яких йому радять написати заяву про звільнення і обіцяють, що хата горітиме.

За його словами, заради збереження колективу, він готовий взяти на себе всю відповідальність за скандальний виступ ансамблю із "Кварталом 95". І просить не позбавляти хор держфінансування.