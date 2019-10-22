Екстремальна освіта. Батьки та учні однієї зі шкіл на Черкащині з острахом чекають холодів. Дах у їхній школі тече, мов решето. Грошей на ремонт чиновники знайти не можуть. Чому - про це в нашому матеріалі.

Чигиринська школа №2. Вже четвертий рік поспіль класи на третьому поверсі підтоплює дощова вода. Плями та плісняву на стелі не сховати навіть під косметичним ремонтом.

Взимку та навесні у школі справжня повінь, розповідають учні. Минулого року, через загрозу короткого замикання, адміністрація закладу навіть знеструмила весь третій поверх.

"Почали текти стіни, стеля. Пліснява на стінах була. Нас навіть декілька разів переводили у другий клас, так як тут був неприємний запах. Капало і вже пошкодилася стеля", - розповідає Єлизавета Гризовська, учениця Чигиринської ЗОШ №2.

Директор каже - дах тече, бо в приміщенні школи немає горішнього поверху. Взимку тепло від будівлі розтоплює нижній шар снігу і вода затікає між плитами. Капітального ремонту покрівлі не проводили майже 30 років, волога зруйнувала стіни, тріщини вкрили майже всю стелю на третьому поверсі:

"Ось видно, де ми замазували. Он, бачите - це всі тріщіни між плитами, де біленьке - оце ми все влітку замазали і зафарбували. А так воно протікає".

Ось такий вигляд має покрівля ззовні. Час від часу районна влада виділяла гроші на поточний ремонт покрівлі. Але цього недостатньо, запевняють у батьківському комітеті. Дах потребує не те що капітального ремонту, а вже повної реконструкції.

"Всі кошти, які затрачалися на ці ремонти - фактично давали тільки можливість пройти один сезон і далі знов все починалось. Батьки хочуть щоб діти навчалися в нормальних класах і виконувати косметичні ремонти в деяких батьків вже немає коштів, щоб кожного року робити косметичні ремонти безпосередньо в своїх класах", - зазначив Олексій Постригань, голова батьківського комітету Чигиринського НВК №2.

Районні чиновники знайшли гроші лише на проектну документацію нового даху шатрового типу. Його вартість - майже 8 мільйонів гривень. Втілити проект у життя так і не змогли - цього року Чигирин і сім навколишніх сіл створили ОТГ і школу передали на баланс громади. У місцевому бюджеті таких коштів немає.

"Ми об'єдналися тільки недавно. У нас немає - ми поки гасимо нагальні проблеми, - нема на ремонт коштів зараз", - говорить Віктор Харченко, голова Чигиринської ОТГ.

Район надав на ремонт покрівлі майже 2 мільйони гривень. За них об'єднана громада планує звести нову покрівлю над лівим крилом школи. А от на решту робіт ОТГ проситиме кошти в держави. Відповідні листи вже направили до Кабміну й Офісу Президента.