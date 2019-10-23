На півночі Італії двоє людей стали жертвами повені [ Редактировать ]
Двоє людей стали жертвами повені на півночі Італії. Через сильні зливи річка По, що перетинає країну зі заходу на схід, піднялася на три з половиною метри, обвалився один міст.
Неподалік Генуї загинув таксист, його машину змило з дороги. Ще один автомобіліст потонув у Турині. У багатьох районах перекриті дороги, не працюють школи. Є перебої в роботі залізниці. Кілька тисяч людей залишилися без світла.
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