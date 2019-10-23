У центрі Сан-Паулу гурт художників розписав глухі стіни будинків [ Редактировать ]
Підводний світ серед кам'яних джунглів. У центрі Сан-Паулу гурт художників розписав глухі стіни будинків. Тепер з них на місцевих жителів позирають фантастичні морські мешканці. Що означають ці мурали та чим іще цікава серія? - знає Ольга Жидецька.
Неймовірна велич розмаїття океанського життя замість похмурих бетонних багатоповерхівок. Художники-монументалісти вкрили стіни спального кварталу в центрі Сан-Паулу гігантськими картинами із зображенням глибоководної фауни. Назва проекту - Міський акваріум. Автори пишаються своїм витвором, який одразу вражає розмахом.
"Грандіозні масштаби проекту підкреслюють важливість збереження океанської стихії та її мешканців. Ми вирішили додати барв і дещо оживити середмістя, де переважають будівлі із сірого бетону та сталі, адже такі тьмяні кольори в повсякденні втомлюють люське око", - говорить Феліпе Юнг, художник.
Підводний світ у баченні вуличних митців у завершеному вигляді прикрасить стіни сан-паульських хмарочосів уже в 2020. Поки що уявити, як зміниться ця частина міста, можна завдяки лазерній проекції затемна або вдень - за допомогою технології доповненої реальності.
Окрім покращення естетичного вигляду міста та привернення уваги до екологічних проблем, автори зазіхають на новий світовий рекорд.
"Ми хочемо зробити "міський акваріум" найбільшим витвором вуличного мистецтва у світі. Перед вами - 15 будівель, прилеглих одна до одної. Загальна площа замальованої поверхні - понад 10 тисяч квадратних метрів", - говорить Феліпе Юнг, художник.
Попереднє досягнення, яке увійшло до Книги рекордів Гіннесса, теж належить бразилійцеві. До Олімпіади 2016-року в Ріо художник Едуардо Кобра створив мурал "Етноси". Його площа сягнула трьох тисяч квадратних метрів.
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