Орнітологи визначили найголосистішу в світі пташку. Відшукали звукову рекордсменку в джунглях Амазонки. Це представниця роду з промовистою назвою белбьорд - тобто птах-дзвіночок. Пернатих прозвали так через здатність видавати звуки, схожі на різкий дзвін чи навіть сирену.

Пташка, завбільшки зі звичайного голуба, може кричати з гучністю 125 децибелів, що значно сильніше, ніж, приміром, звук пневматичного дриля.