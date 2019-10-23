Орнітологи визначили найголосистішу в світі пташку [ Редактировать ]
Орнітологи визначили найголосистішу в світі пташку. Відшукали звукову рекордсменку в джунглях Амазонки. Це представниця роду з промовистою назвою белбьорд - тобто птах-дзвіночок. Пернатих прозвали так через здатність видавати звуки, схожі на різкий дзвін чи навіть сирену.
Пташка, завбільшки зі звичайного голуба, може кричати з гучністю 125 децибелів, що значно сильніше, ніж, приміром, звук пневматичного дриля.
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