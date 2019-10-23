Туреччина припиняє військову операцію в Сирії [ Редактировать ]
Туреччина припиняє військову операцію в Сирії. У заяві міноборони йдеться, що курди вийшли із так званої зони безпеки на півночі країни, тому потреби у продовженні бойових дій немає.
Операцію "Джерело миру" Анкара розпочала 9 жовтня. Останні пять днів тривало перемир'я, під час якого курдські загони самооборони відступили вглиб країни. Президенти Реджеп Ердоган та Володимир Путін після перемов у Сочі заявили, що віднині починають спільне патрулювання сирійсько-турецького кордону.
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