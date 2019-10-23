Туреччина припиняє військову операцію в Сирії. У заяві міноборони йдеться, що курди вийшли із так званої зони безпеки на півночі країни, тому потреби у продовженні бойових дій немає.

Операцію "Джерело миру" Анкара розпочала 9 жовтня. Останні пять днів тривало перемир'я, під час якого курдські загони самооборони відступили вглиб країни. Президенти Реджеп Ердоган та Володимир Путін після перемов у Сочі заявили, що віднині починають спільне патрулювання сирійсько-турецького кордону.