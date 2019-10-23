На Світлодарській дузі поновилися ворожі обстріли [ Редактировать ]
На Донбасі противник задіяв важку артилерію. Поблизу Водяного вдарили снарядами сто двадцять другого калібру. Загалом, за сьогодні - одинадцять обстрілів. Здебільшого - з гранатометів, кулеметів та бронетехніки.
Докладніше про ситуацію - Руслан Смєщук.
Це - передові позиції на Світлодарській дузі, поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень на цих позиціях порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця.
"Все починається десь з 20 години. Іде обстріл з кулемета, потім з АГС, СПГ. І снайпери працюють - також ДРГ. Тобто, цілий набор", - зазначив військовослужбовець Національної Гвардії України.
Супротивник тут, - розповідають бійці, - надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар.
"Розказують що там "лохи", "шахтарі". Це не так - там люди знають справу, там є офіцери, які чітко віддають накази, і ці накази чітко виконуються. Стріляють вони інколи хто зна куди - це, знаєте, виманюють наші вогневі позиції - така хитрість, ми стараємось не вестися. Потім противник із неприцільного вогню переводить на дуже чіткий та прицільний вогонь", - розповідає позивний "Гарбуз", військовослужбовець Національної Гвардії України.
Окрім того, періодично бойовики влаштовують провокації "на камеру" - розповідають військовики. То розв'яжуть бій, коли на їхніх позиціях пропагандисти, то влаштують підпал.
"На одній з їхніх позицій спалахнув вночі дим. Там було пару пострілів, дали невелику чергу, це все засняли красиво на камеру. А потім записали, що "там горіла якась сліпенька жіночка - а її витягав сусід". Ну, який сусід, якщо там "сіра зона", - розповідає позивний "Гарбуз", військовослужбовець Національної Гвардії України.
Ну а поки є вільна хвилина - нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго.
"Характер у них є, так. І у нас є - всі налаштовані на перемогу. Назад відступати хлопці не будуть, - зразу кажу. Це наша земля!", - підкреслив позивний "Циклоп", військовослужбовець Національної Гвардії України.
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