9 євро 80 центів за квадратний метр. Сенат Берліна обмежив ціни на оренду житла в столиці і заборонив піднімати їх протягом 5 років. Про законопроект, який викликав масу суперечок, розкаже Тетяна Логунова.

Революція на ринку орендованого житла чи спроба регулювати ціни в ручному режимі? Сенат Берліна ухвалив законопроект, який одні називають революційним кроком, а інші вважають небезпечним експериментом. Коаліція, до якої належать соціал-демократи, ліві та зелені, узгодила мораторій на підвищення цін на оренду житла. Діятиме він протягом 5 років і поширюватиметься на всю нерухомість, збудовану до 2014-го.

"Це значний крок уперед. Берлінці та берлінки, які винаймають нерухомість, тепер зможуть трохи перепочити. А ми використаємо цю 5-річну паузу для того, щоб звести нове, необхідне місту житло", - зазначає Міхаель Мюллер, мер Берліна.

Законопроект передбачає і граничну вартість орендованого помешкання. За квадратний метр - власник відтепер зможе просити щонайбільше 9 євро 80 центів.

"Наші теперішні дії - це, звісно, втручання в ринкову економіку. Ми заходимо на нову юридичну територію. Але водночас, не кожне таке втручання й регулювання цін автоматично означає побудову планової економіки, що нам уже закидають", - наголошує Рамона Попп, сенатор Берліна з питань економіки.

Взяти під контроль ціни на оренду житла вимагали від політиків жителі німецької столиці. Влітку в Берліні пройшли масові акції протесту орендарів, розлючених постійним зростанням цін. Лунали навіть заклики провести відчуження житлового фонду. Тобто, змусити фірми, у власності яких понад 3 тисячі квартир, продати нерухомість муніципальній владі - щоб далі вона здавала людям помешкання за доступними цінами.

Тепер, після ухвалення законопроекту, розлючені вже самі власники нерухомості. Вони попереджають - ініціативи сенату можуть призвести до занепаду житлового фонду міста. Ринок нерухомості втратить привабливість для інвесторів, а орендодавцям бракуватиме коштів на ремонт і модернізацію помешкань.

Очікується, що законопроект набуде чинності наступного року, відразу після затвердження в палаті депутатів Берліна. Якщо, звісно, його не оскаржать у судах.